Lucros da Euronext crescem 10,9% no primeiro trimestre para 143,8 milhões euros

A Euronext, gestora da bolsa de Lisboa, entre outras, registou, no primeiro trimestre deste ano, lucros de 143,8 milhões de euros, um aumento de 10,9% face ao período homólogo, avançou a Lusa.

As receitas do grupo, nos primeiros três meses do ano, atingiram os 395,7 milhões de euros, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, indicou, salientando que o contributo da Borsa Italiana, cuja aquisição o grupo finalizou no ano passado, foi de 129,4 milhões de euros.

Segundo a Euronext, no primeiro trimestre, além do impacto da consolidação da Borsa Italiana no grupo, o aumento de receitas deveu-se ainda, entre outros factores, a recordes na actividade bolsista, suportados “pelas condições altamente voláteis do mercado”.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado da Euronext aumentou 11,4% para 252,2 milhões de euros, adiantou o grupo, na mesma nota.

Segundo Stéphane Boujnah, presidente executivo e ‘chairman’ da Euronext, “durante o primeiro trimestre de 2022, que foi marcado na Europa pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o modelo de negócios da Euronext manteve-se resiliente”.

“Incluindo a consolidação da Borsa Italiana, a Euronext obteve um crescimento de mais de 50% em termos anuais”, referiu, acrescentando que as bolsas receberam 22 novos emitentes no primeiro trimestre deste ano.

A Euronext vai propor aos seus accionistas, na assembleia geral marcada para esta quarta-feira, a distribuição de 50% dos resultados obtidos em 2021, num total de 206,7 milhões de euros, ou seja, 1,93 euros por acção, salientou.

A Euronext opera os mercados da Bélgica, França, Itália, Países Baixos, Noruega e Portugal, contando com cerca de 2 mil emitentes.