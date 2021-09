Lucros da ENSA aumentam 75% no primeiro semestre

A ENSA registou aumento de 75% dos seus lucros no primeiro semestre de 2021, face ao registado no mesmo período do ano passado, com melhorias no resultado líquido estimado em 2,9 mil milhões kz, segundo uma nota divulgada pela seguradora.

A seguradora apresentou nesta segunda-feira as contas num semestre marcado pela diminuição da taxa de sinistralidade de 33% para 31%.

Durante o período em análise, os prémios brutos emitidos ascenderam 49,6 mil milhões kz, com destaque para o seguro de petroquímica, doença, acidentes de trabalho e automóvel.

O volume de indemnizações cifrou-se em 15,7 mil milhões kz, uma redução de 7% face ao período homólogo, com destaque para o seguro de petroquímica, que apresentou uma diminuição de 47,4% relativamente ao período transacto, passando o peso, no total das indemnizações, de 32,5% para 18,9%.

O seguro de doença registou um aumento de 0,7% comparativamente ao ano anterior, passando o seu peso de 64,9% para 72,4% em 2021.

Por seu lado, os seguros de acidentes de trabalho e automóvel registaram um aumento face ao período homólogo, de 46,0% e 48,7% respectivamente, reflectindo um aumento no peso da estrutura global das indemnizações de 2,1% para 3,4% e de 3,9% para 6,4%.

Entre Janeiro e Junho de 2021 as despesas da ENSA sofreram uma redução de 16,7% face ao período homólogo. Verifica-se, assim, um reforço da margem de solvência para os 255%, superior aos 213% registados no final de 2020.