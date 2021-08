Lucros da banca chinesa continuam a recuperar para níveis pré-pandemia

Apresentadas as contas do Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), do China Construction Bank Corp, do Bank of Communications e ainda do Bank of China, fica traçado um retracto de subida de lucros nos maiores “players” da banca daquele país.

As maiores instituições financeiras dão sinais de que estão a recuperar daquela que foi a maior queda nos lucros no período de uma década, devido à pandemia.

Feitas as contas, os lucros dos principais bancos subiram entre 9,9% e 15% face aos resultados do primeiro semestre de 2020. Além da subida dos lucros, impulsionada pelos aumentos de créditos, a banca chinesa reportou também uma descida nos rácios de NPL (non-performing loan). Há já três trimestres que este rácio está a recuar.

Perante este cenário, os analistas ouvidos pela agência Bloomberg apontam para um regresso aos níveis pré-pandemia. “Os lucros dos bancos já regressaram de forma maioritária ao nível pré-pandemia”, indica Zhang Shuaishuai, analista da China International Capital Corp à agência.

“Para a segunda metade do ano, a rentabilidade deverá manter-se estável mas é preciso ter atenção aos riscos de crédito em algumas regiões e sectores, como é o caso do imobiliário”.

Este sector em específico tem levantado preocupações, numa altura em que algumas das maiores empresas estão a ver a dívida aumentar significativamente.

O grupo Evergrande, o segundo maior no mercado chinês pelo número de vendas, viu a dívida crescer para 1,95 biliões de yuans, o equivalente a 301 mil milhões USD.