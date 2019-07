Lucro do BPI cai 63%

Em comunicado, a instituição sinaliza que a queda no lucro dos primeiros seis meses é explicada pelos impactos positivos extraordinários de 118 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2018, essencialmente ganhos com a venda de participações, mas também pela alteração da classificação contabilística do Banco Fomento de Angola (BFA) no final de 2018.

O contributo do BFA para o lucro consolidado no primeiro semestre 2019 ascendeu a 38,1 milhões de euros, “refleCtindo os dividendos líquidos relativos ao exercício de 2018, atribuídos ao BPI”, informou o Notícias ao Minuto.