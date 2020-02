Lucro do BNP Paribas sobe 8,6% para 8,2 mil milhões de euros em 2019

Os lucros do BNP Paribas subiram para 8.173 milhões de euros em 2019, o que representa uma subida de 8,6% em termos homólogos. Assim, o banco francês reportou esta quarta-feira resultados em linha com o esperado pelos analistas de mercado.

A instituição bancária liderada por Jean-Laurent Bonnafé explica que, para estes números, contribuiu o bom desempenho de seus diferentes negócios. Descontando o impacto de elementos não recorrentes, que somaram 1,3 mil milhões de euros (mais do que os 1.039 milhões de 2018), o seu lucro líquido teria crescido 4,7%.

No ano passado, as receitas do BNP foram de 44.597 milhões de euros, o que significa um acréscimo de 4,9% em comparação com o ano anterior. Segundo o relatório e contas divulgado esta manhã, a rentabilidade dos fundos próprios do banco foi de 9,8% nesse mesmo período, e o nível de solvência, em termos do índice Tier 1, melhorou 40 pontos base, para 12,1%.

As despesas operacionais do grupo BNP, na ordem dos 31.337 milhões de euros, aumentaram 2,5% em relação a 2018 e incluíram os seguintes itens excepcionais: custos de transformação do plano 2020 (744 milhões de euros), custos de reestruturação (311 milhões de euros) e medidas de adaptação (162 milhões de euros).

“O BNP Paribas apresentou um desempenho geral muito bom este ano, confirmando a força do seu modelo diversificado e integrado e sua capacidade de criar valor nas mudanças das condições económicas, tecnológicas, ambientais, regulatórias e sociais”, refere a mesma entidade, no documento.

O conselho de administração do banco irá propor aos accionistas, em Assembleia Geral, o pagamento de um dividendo de 3,10 euros por acção (uma subida de 2,6% em relação a 2018) em dinheiro, equivalente a uma taxa de pagamento de 50% que segue o plano do BNP.