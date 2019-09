Lucro do BDA cresce oito vezes no segundo trimestre face ao primeiro

Instituição teve um resultado líquido de 13,6 mil milhões Kz entre Abril e Junho. Mas, face ao mesmo período de 2018, o lucro caiu 70%

O lucro do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) cresceu oito vezes entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, passando de 1,6 mil milhões Kz de Janeiro e Março, para 13,5 mil milhões Kz, de Abril a Junho, ou seja, de mais de 11,8 mil milhões Kz, o que corresponde a uma variação de 772%, calculou o Mercado com base no balancete no segundo trimestre da instituição.

Mas, caso os números sejam comparados com os do período homólogo, o cenário altera-se significativamente. Com base neste critério, o lucro da instituição liderada por Abraão Gourgel, ex-ministro da Economia, sofreu uma queda de cerca de 30 mil milhões Kz, passando de 43,3 mil milhões Kz , no segundo trimestre de 2018, para os 13,5 mil milhões Kz, uma queda de quase 70%.

Relativamente aos primeiros três meses do ano, em relação ao período homólogo, o comportamento foi igualmente de queda. Os resultados caíram em mais de 94%, isto é, o equivalente a 26 mil milhões Kz.