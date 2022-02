Lucro do Banco BIC aumenta 135% em 2021 e activo reduz 2,3%

O Banco BIC lucrou 50 mil milhões de Kwanzas (pelos menos 94,9 milhões USD) no exercício económico de 2021, o que representa um crescimento de 135%, face ao período homólogo transacto, cujo resultado líquido foi de 21 mil milhões Kz, segundo cálculo do Mercado com base nos balancetes da respectiva instituição bancária.

Terão influenciado para o crescimento do lucro do BIC (em 2021), o vencimento das aplicações em títulos da dívida pública e do capital investido em crédito, visto que (de acordo ainda com cálculos do Mercado) se registou uma diminuição nas carteiras de títulos e valores mobiliários (aproximadamente 35%) e de crédito (quase 12%), comparativamente a 2020.

Em 2020, a carteira de título e valores mobiliários (como indica a informação financeira do BIC) estava orçada em pelo menos 856,6 mil milhões Kz, no ano seguinte (2021) passou para quase 561,5 mil milhões Kz; uma redução de 295,1 mil milhões Kz.

Quanto ao crédito, no exercício económico de 2020, a carteira estava quantificada em perto de 662,8 mil milhões Kz, no ano posterior cifrou-se em cerca de 582,1 mil milhões Kz. A diminuição foi de 80,8 mil milhões Kz.

Quanto à captação de recursos, o BIC registou uma redução de 3,3% em 2021, face a 2020, pelo facto de os depósitos passarem de 1,34 para 1,30 bilião Kz.

Face aos indicadores do crédito e dos depósitos (segundo cálculos do Mercado) em 2021 verificou-se uma redução do rácio de transformação de 4 pontos percentuais (P.P) quando comparado com o exercício de 2020.

Também houve uma redução (2,3%) do activo em 2021, comparativamente a 2020, tendo passado de 2,05 para 2 biliões Kz, como se pôde constatar nos balancetes do quarto trimestre.

À semelhança do activo, registou-se uma diminuição (1,5%) do passivo do BIC, instituição bancária que mais crédito concede à economia, apesar dos indicadores do ano passado. Desta forma, a conta do passivo passou de pelo menos 1,6 para 1,5 bilião Kz.

Intermediação financeira

Apesar de se ter verificado uma redução na carteira de crédito e nos depósitos, o BIC registou um rácio de transformação de 45% em 2021. Pelo índice, continua a ser a instituição bancária angolana (no conjunto dos maiores bancos do sistema) que mais apoia o sector económico do País.

A concepção do crédito tem sido a maior crítica contra a banca, neste quesito o banco BIC é a excepção. Actualmente (defendem analistas) as instituições bancárias adicionaram a Covid-19 no conjunto de desculpas para deixar de apoiar o sector privado.

A justificação está longe de convencer os agentes económicos, diz o economista Arnaldo Xavier, porque a banca é pouca amistosa na concessão de crédito à economia “muito antes do surgimento da COVID-19 e da recessão económica. Os bancos comerciais sempre apostaram mais na dívida pública e nos cambiais”.

Os dados indicam, explica o economista, que os maiores bancos do sistema, excepto o Banco de Poupança e Créditos (BPC), gozam de boa saúde financeira e podem conceder mais crédito à economia. “Se há dinheiro para investir em títulos do tesouro também existe verbas para apoiar o sector empresarial privado, o motor de qualquer economia”.

“Só há riscos para um banco quando os empréstimos representam mais de 100% do total dos depósitos, o que não acontece no sistema bancário nacional, basta ver o rácio de transformação dos maiores bancos (BAI, BFA, BIC, BMA e BPC)”, disse Jofre Gaspar, para mais adiante afirmar que a banca angolana é avessa à concessão de crédito.

Os dados da banca, explica, mostram que há menos créditos em relação a depósitos, “este facto ilustra que os bancos, principalmente os de grande dimensão, têm capacidade de emprestar dinheiro às empresas e às famílias ou à economia, de uma forma geral”.

Jofre Gaspar (economista) alegou estar convicto de que os bancos, inclusive os de grande dimensão, se furtam a cumprir a missão tradicional, que é a intermediação financeira. “Captação de recursos financeiros e transformar em créditos. A banca está mais interessada em fazer negócio com o Estado”.

O investimento em títulos do tesouro é tido mais seguro para as instituições financeiras, principalmente a bancária, em relação ao crédito.