Lucro de seis bancos afundam em mais de 273 milhões USD no primeiro semestre

O resultado líquido de seis dos 26 bancos a operarem no sector bancário afundou em cerca de 28% no primeiro semestre do corrente ano, face ao período homólogo de 2018, uma queda em mais de 100 mil milhões Kz, o equivalente a 273,4 milhões USD, segundo cálculos do Mercado baseados nos balancetes trimestrais dos bancos.

Foram objectivo de análise seis dos maiores bancos a operarem no sistema bancário nacional e que por sinal, também estão a ser submetidos a um processo de avaliação da qualidade dos activos, entre eles os bancos de Fomento Angola (BFA), Internacional de Crédito (BIC), Económico (BE), SOL, de Negócios Internacional (BNI) e o Angolano de Investimentos (BAI).

Até Junho de 2019, os lucros dos bancos supracitados, ascenderam em mais de 260,7 mil milhões Kz, contra os 361 mil milhões Kz apurado no período homólogo de 2018 com o BAI a representar cerca de 35% dos resultados, o equivalente a 90,7 mil milhões Kz.

A instituição liderada por Luís Lélis, que viu o Estado a anunciar a venda da sua participação da estrutura accionista do banco, segundo o Programa de Privatizações 2019/2022 (PROPRIV), foi o banco que mais lucrou nos primeiros seis meses do ano. O lucro passou dos anteriores 42,8 mil milhões Kz para os actuais 90,7 mil milhões Kz, um aumento de 112%.

Na segunda posição surge, o banco BIC que registou, até Junho, resultados positivos em torno dos 35,2 mil milhões Kz, o equivalente a mais de 6 mil milhões Kz quando comparado com o mesmo período de 2018. Assim sendo, no capítulo dos resultados, o banco agora sob o comando de Hugo Teles, apresentou-se como um dos mais lucrativos entre aqueles analisados pelo Mercado, ao assinalar um crescimento em torno dos 21%.

Por sua vez, o BE que conheceu na passada semana de Agosto o seu novo Presidente do Conselho de Administração (PCA), o ex-ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, surge como o banco que apresentou o pior desempenho em termos de resul-tado líquido durante o período considerado pelo Mercado.

Assim sendo, o lucro conseguido no primeiro semestre de 2019 foi de cerca de 43 mil milhões Kz, uma queda de cerca de 67 mil milhões Kz, o equivalente quase 61% quando quando comparado com o primeiro semestre de 2018, período em que os resultados as-cenderam os 110 mil milhões Kz.

Recorde-se que o BE, passou a ter como accionista maioritário a Sonangol, com cerca de 70,3% do capital social.

O BNI destaca-se igualmente pela negativa. Segundo cálculos do Mercado, com base no balancete do banco, a variação foi de cerca de 58% resultante da queda dos seus resultados dos anteriores 17 mil milhões Kz, para os actuais 6,8 mil milhões Kz.

A avaliação do BFA não foi diferente. Durante o período, a instituição detida pelo Estado, por via da Unitel, registou, até Junho do corrente ano, lucro em torno dos 79,8 mil milhões Kz, uma queda de aproximadamente 48% face ao período homólogo de 2018, quando o lucro ascendia os 154,5 mil milhões Kz. Contas feitas, o BFA assinalou uma queda na ordem dos 74,7 mil milhões Kz.

Já o SOL, ao fechar o top quatro no capítulo dos resultados negativos, assinalou igualmente uma queda de cerca de 33%. O montante passou dos 4,9 mil milhões Kz no primeiro semestre de 2019, para os 7,4 mil milhões Kz face a 2018. A diferença entre os períodos foi de aproximadamente 2,5 mil milhões Kz.

Ler mais na edição imprensa do Jornal Mercado