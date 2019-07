Lucro da Renault cai 50,3% devido ao colapso da Nissan

Em comunicado a fabricante francesa adiantou que a contribuição da Nissan (a Renault é a primeira accionista da companhia japonesa) foi negativa em 21 milhões de euros, tendo-se registado uma diminuição total de 826 milhões de euros em termos interanuais.

O resultado operacional da Renault diminuiu 12,3%, para 1.521 milhões de euros, e a margem operacional caiu para 1.654 milhões, em comparação com os 1.914 milhões no primeiro semestre do ano passado.

Questionado sobre o projecto para uma fusão da Renault com o grupo ítalo-americano FCA, o CEO, Thierry Bolloré, disse que não há negociações, acrescentando a operação poderia ter oferecido vantagens para ambas as partes.