Lucro da BODIVA encolhe 3% para 168 mil USD

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) obteve um lucro de 72 milhões Kz (cerca de 168 mil USD ao câmbio actual) no primeiro semestre de 2022, um decréscimo de 3,25% face ao período homólogo, cujo lucro fixou-se em 75 milhões kz, apurou o Mercado com base o relatório e contas da Instituição.

A redução de cerca de dois milhões Kz é justificada pelo aumento de custo com pessoal (17,8%), aumento nas amortizações (60,8%) e outros custos operacionais (49%).

Os custos com pessoal nos primeiros seis meses de 2022 foram na ordem dos 913 milhões kz, ao passo que as amortizações situaram-se em 83 milhões Kz. Estes valores somados com os impostos e fornecimento de serviços terceiros resultaram em saídas de 1,2 mil milhões Kz.

Os proveitos, por seu turno, fixaram-se nos 1,2 mil milhões kz contra os 1,02 mil milhões Kz registados em 2021. Os proveitos decorrentes da actividade de gestão e mercados regulamentados registaram um aumento de 18%, justificados pela comissão de emissão das acções do Banco Angolano de Investimento (BAI) e o primeiro Fundo de Investimento no Mercado de Bolsa de Unidades de Participação (MBUP).

Os resultados operacionais da entidade gestora dos mercados regulamentados reduziram na ordem dos 433% face a Junho passado, um valor negativo de 57 milhões Kz.

O activo líquido da instituição sob tutela da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), fixou-se em 5,4 mil milhões Kz. Já o passivo ficou nos 1,1 mil milhões Kz.

Relativamente aos capitais próprios, houve uma variação positiva de 1,71% atingindo os 4 mil milhões Kz.

Resultados das negociações do mercado

Durante o primeiro semestre do ano, foram realizados 2.330 negócios nos mercados regulamentados sob gestão da BODIVA, transaccionando cerca de 490 mil milhões Kz, uma diminuição de 13% face ao período homólogo.

O montante médio trimestral dos negócios ocorridos em mercados regulamentados foi de 81 mil milhões kz, sendo que o segundo trimestre registou maior negociação, com 273 mil milhões kz.

As emissões no mercado primário atingiram os 772 mil milhões Kz, ao passo que no mercado secundário negociou-se cerca de 490 mil milhões kz.

Nesse período foram emitidos títulos públicos no valor de 3,45 mil milhões kz menos 17% face a Junho último. Em termos de tipologia, os Bilhetes do Tesouro representaram 62% dos activos sob custódia e 38% é representado pelas Obrigações do Tesouro, sendo que 34% correspondem às OT-NR e 4% às OT-TX.

Foram abertas no período em análise 12 mil 320 contas de registo individualizado, um crescimento de 145% face ao período homólogo. Este crescimento é justificado pela Oferta Pública Inicial (OPV) do Banco Angolano de Investimento (BAI).

Montante liquidado

Nos seis primeiros meses do ano foram liquidados 1.303 negócios, correspondendo cerca de 11 mil milhões kz mais 18% face a Junho passado. Foram processados 323 eventos de distribuição de rendimentos, essencialmente pagamentos de cupão e resgate no montante de 764 mil milhões kz, menos 17% que no mesmo período de 2021.

Em Agosto último, o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), tornou público, o processo de privatização por concurso público a alienação de 30% de acções do Capital Social da BODIVA.

De acordo com o IGAPE o procedimento a ser aplicado será na modalidade de concurso Limitado por Prévia Qualificação.