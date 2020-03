Lucapa Diamond Company emite acções para investir mais na extracção de diamantes

A empresa australiana funciona como operador da Sociedade Mineira do Lulo, com 40%, onde tem como parceiros a estatal Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação & Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama), com 32% e a empresa privada Rosas & Pétalas com 28%.

A segunda emissão irá permitir angariar 3,9 milhões de dólares com a colocação de cerca de 35,6 milhões de acções para serem subscritas pelos actuais accionistas na proporção de uma nova por cada 14 detidas ao preço unitário de 0,11 dólares.

Os accionistas da empresa tiveram até às 17 horas de segunda-feira, dia 9 de Março, para emitirem a ordem de subscrição das novas acções na proporção das detidas.

Anteriormente, a empresa angariou 2,8 milhões de dólares com a emissão de cerca de 25,8 milhões de acções ao preço unitário de 0,11 dólares que teve como tomadores investidores profissionais.