“Luanda Stock Index” será o nome do índice accionista da bolsa de Angola

“Pretendemos em primeiro lugar dinamizar e aprofundar o mercado accionista que pretendemos inaugurar no dia 9 de Junho. Com base no pipeline de operações, gostaríamos que, no final do ano de 2023 pudéssemos contar com pelo menos 5 empresas cotadas. Isto permitiria lançar o nosso índice accionista, que poderá chamar-se LSI (Luanda Stock Index)”, apontou o responsável.

Walter Pacheco revelou quando questionado sobre os objectivos de curto prazo da instituição que dirige.

Outro objectivo de curto prazo da BODIVA é lançar a Carteira do Investidor, plataforma que irá permitir que os investidores possam acompanhar em tempo real todos os seus investimentos, sem precisar de se deslocar ao seu agente de intermediação.

“Assim, o investidor poderá visualizar todos os títulos que negociou, a sua rentabilidade face aos preços de mercado, os rendimentos que recebe (ex: juros), bem como fazer o download do seu extracto da conta de custódia. Esperamos lançar esta solução ainda no terceiro trimestre de 2022”.

Ler a entrevista na edição 331 desta semana (03 de Junho de 2022)