Literacia financeira e actuação da banca condicionam negócios das corretoras

A dificuldade de abertura de contas de liquidação financeira e a intervenção dos bancos comerciais condicionam o desempenho das corretoras na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), apontam os presidentes dos Conselhos de Administração das Sociedades Corretoras de Valores Mobiliários.

Segundo o PCA da corretora Lwei Mansamusa Brokers, Assis da Paixão, a fraca literacia financeira originou a concorrência desleal entre os bancos e corretoras.

“Os bancos têm os clientes e o dinheiro dos mesmos em depósito a prazo e ao mesmo tempo também detêm o maior número de valores mobiliários em posse, face à aquisição que as mesmas fazem no mercado primário. São os maiores ofertantes dos produtos disponíveis em bolsa”, apontou.

Para Assis da Paixão, a banca foi o centro da promoção e domínio das negociações em bolsa, tornando o conceito de corretora como membro de negociação relativamente desconhecido para os utentes.

Por sua vez, o PCA da Mazd Global, Maurício Airosa, a fraca actuação das corretoras está na falta de activos e instrumentos financeiros diversificados que constituem um desafio para melhor eficiência do mercado.

Um outro dado apontado por Maurício Airosa prende-se com a falta de informação transparente dos bancos, relativo à abertura de contas de custódia a potenciais investidores do mercado financeiro.

“A dificuldade das corretoras consiste na abertura de contas de liquidação financeira junto dos bancos, bem como a fraca literacia financeira, associada à divulgação e informação sobre estas matérias”, apontou.

Os números do Iº trimestre

No primeiro trimestre de 2022, as corretoras tiveram um peso de 0,02% sobre o volume transaccionado, correspondendo a 48 milhões de Kwanzas. Este valor representa uma redução de aproximadamente 99%, face ao primeiro trimestre de 2021, onde foram transaccionados 4,08 mil milhões Kz.

Os agentes de intermediação financeira bancária (no período em análise) tiveram um peso de 99,98 % sobre o montante, apurou o Mercado com base no relatório da BODIVA.

Nos primeiros três meses do ano, a sociedade corretora Lwei Mansamusa Brokers negociou 47 milhões Kz, uma redução de 46,74 milhões face ao I trimestre de 2021.

A Mazdglobal movimentou 349 mil Kz neste período, um valor muito abaixo que se registou em 2021 (ver gráfico). A corretora registou o maior volume transaccionado em 2020 atingindo os 8,11 mil milhões Kz.

Segundo Maurício Sousa, este resultado alcançado em 2020 deveu-se a maior abordagem com os clientes. “Celebramos contratos de prestação de serviços com promotores e angariadores de clientes, que promovem os negócios da Madz Global”, diz, acrescentando que “promovemos reuniões e sessões de esclarecimento com seguradoras, fundos de pensões e associações mutualistas, no sentido de analisar a importância do investimento das poupanças, para assegurar o risco no futuro do valor recolhido aos participantes”, avançou.

A sociedade corretora Madz Global (com registo no MVM) detém cinco contas de liquidação e nove contas custódias, de acordo com nota de imprensa da instituição.

Corretoras mais actuantes a partir de 2023

Para os corretores questionados pelo Mercado, aguarda-se pela concretização da nota conjunta do BNA e da CMC que visa corrigir a actuação dos bancos no Mercado de Valores Mobiliários para uma salutar e transparente concorrência.

Segundo Assis da Paixão, os bancos são os maiores ofertantes dos produtos disponíveis em bolsa, com a retirada dos bancos haverá mais promoção das actividades das corretoras, bem como o surgimento de outras, criando uma concorrência saudável, permitindo melhor interacção entre os clientes e as corretoras.

“Com o mercado de acções à vista teremos uma variedade de produtos financeiros em bolsa, o que representará um maior engajamento dos investidores no mercado, havendo uma actuação positiva das corretoras”, salientou.

O PCA da Mazd Global aponta, por outro lado, a criação de salas separadas de negociação, para carteiras próprias e de clientes, devendo os operadores e colaboradores ter certificação específica, bem como a segregação da banca de investimento da banca comercial.

Dos 27 agentes de intermediação licenciados na BODIVA, verificou-se que 22 contribuíram para o montante negociado (ver gráfico) no I trimestre. BAI, BFA, BCGA, BIC e BMA ocupam os cinco primeiros lugares, com as transacções a representarem 81,45% do mercado.