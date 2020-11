Lira da Turquia sobe antes de provável alta de taxa, pares da EMEA enfraquecem

A lira subiu 0,8% para 7,643 por dólar às 8h33 GMT. A moeda enfraqueceu na quarta-feira depois que o presidente Tayyip Erdogan repetiu suas críticas às altas taxas de juros, e se recuperou quando disse que reduzir a inflação é uma prioridade.

O banco central da Turquia deve aumentar sua taxa básica de juros de 10,25% para 15%, de acordo com uma pesquisa da Reuters - um movimento que pode gerar grandes ganhos na moeda, que tem desempenho inferior ao de seus pares na Europa, Oriente Médio e África.

As preocupações com a capacidade do banco central de enfrentar a inflação elevada e sua decisão de deixar as taxas inalteradas em outubro aceleraram a liquidação da moeda. Mas subiu 11% na semana passada, após uma grande reforma que incluiu um novo ministro das finanças e um novo governador de banco central.

“É realmente importante para o governador Agbal enviar um sinal muito forte ao mercado de que está totalmente empenhado em estabilizar a lira e recuperar o controle da inflação aumentando substancialmente as taxas de juros”, disse Piotr Matys, estrategista de câmbio de mercados emergentes do Rabobank.

