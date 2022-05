Ligações cripto com bancos representam ameaça à estabilidade financeira

O aprofundamento dos laços da indústria cripto com bancos e gestores de activos representará um risco para a estabilidade financeira, alertou o Banco Central Europeu (BCE), no mais recente sinal de como os bancos centrais e os governos estão intensificado seu escrutínio sobre o mercado.

O BCE disse na terça-feira que havia realizado “um estudo profundo na alavancagem de criptoactivos e empréstimos cripto” e encontrou evidências de que essas actividades estavam mais arriscadas, complexas e interconectadas com instituições tradicionais, avançou o site Financial Times.

“Os investidores têm sido capazes de lidar com a queda de 13 euro na capitalização de mercado de criptoactivos não apoiados desde Novembro de 2021, sem que nenhum risco de estabilidade financeira seja incorrido”, disse o BCE. “No entanto, a essa taxa, um ponto será alcançado onde criptoactivos não apoiados representam um risco para a estabilidade financeira.”

O primeiro aviso desse tipo do BCE, publicado como parte de sua revisão de estabilidade financeira vezes por ano, seguiu mensagens semelhantes das autoridades dos EUA e do Reino Unido, que ficaram nervosas com uma série de falhas recentes no mercado cripto.

O Bitcoin, a principal criptomoeda do mundo, caiu pela metade em valor desde Novembro e recentemente caiu abaixo de US $ 30 mil USD pela primeira vez desde o verão passado.

O BCE disse que os volumes de negociação de criptoactivos “às vezes foram comparáveis ou até mesmo superaram os da Bolsa de Valores de Nova York ou dos volumes trimestrais de negociação de títulos da zona do euro