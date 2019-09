Libra toca mínimos de 2017 por causa do Brexit

O Parlamento britânico decide esta terça-feira a possível introdução de nova legislação que permita um novo adiamento do Brexit caso o primeiro-ministro, Boris Johnson, falhe nas negociações de um novo acordo com a União Europeia (UE) até 31 de Outubro – data prevista para a concretização da saída do Reino Unido da UE.

Deputados do partido Trabalhista e de outros partidos da oposição, incluindo alguns do partido Conservador, vão pedir um debate com urgência para tentar ganhar o controlo da agenda parlamentar.

Se for concedido, vão apresentar um projecto de lei para forçar o primeiro-ministro a pedir uma extensão do processo do Brexit até 31 de Janeiro, adiantou o trabalhista Hilary Benn, primeiro signatário da proposta.

“O objectivo do projecto de lei é garantir que o Reino Unido não saia da União Europeia no dia 31 de Outubro sem um acordo, a menos que o parlamento consinta.