Libra, o próximo império global do patrão do Facebook

Para tal, vai “liderar a associação que lançará a criptomoeda como parte do plano de expansão das redes sociais para o comércio electrónico”, disse Zuckerberg, citado pela agência Reuters.

Em termos práticos, esta comunicação também funcionará como um chamariz mundial dirigido às organizações e empresas atentas e interessadas em investir no potencial tecnológico das blockchain. É verdade que no momento em que Zuckerberg anunciou esta decisão estratégica – no passado 18 de junho –, não caminhava sozinho nesta cruzada. Já contava com o apoio de 28 membros fundadores da sua Associação Libra, sediada em Genebra, na Suíça.

Note-se que o objectivo do líder do Facebook é lançar no primeiro semestre de 2020 a criptomoeda Libra e o porta-moedas digital Calibra. Nessa fase de arranque deste projecto, Zuckerberg já conta estar rodeado de 100 membros na Associação Libra.