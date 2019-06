‘Libra’: Moeda digital do Facebook chega em 2020

Desta parceria fazem parte empresas como a Uber, PayPal, Visa, MasterCard, Vodafone, eBay, Spotify, Lyft e a Booking Holding, sendo que o propósito da união é fazer com que os utilizadores realizem transferências com a moeda virtual, dentro ou fora das aplicações do Facebook, onde se incluem Instagram e Whatsapp.

De acordo com o jornal norte-americano, a união das empresas foi apelidada de Associação Libra, e estas vão actuar como órgão supervisor da moeda em causa. Cada uma das empresas, entre as quais a empresa de pagamentos Stripe, o portal de reservas de viagens Booking e a empresa argentina de comércio electrónico Mercado Libre, terão que contribuir com 10 milhões de dólares para financiar a criação da moeda.

Fontes ligadas a esta organização dizem que “a ideia é simplificar o mais possível as transacções financeiras para todas as pessoas do mundo, onde quer que vivam, tenham ou não uma conta bancária”.

No entanto, o jornal noticia que como as conversas com alguns parceiros ainda não estão fechadas, a lista dos membros ainda pode ser alterada. Assim, apesar de a empresa de Zuckerberg ser o principal impulsionador da associação, o Facebook não irá exercer controlo directo sobre a criptomoeda.