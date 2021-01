Leis do BNA e das Instituições Financeiras revistas à lupa

Segundo fontes citadas pelo Jornal de Angola, estas variáveis previstas são determinantes, no quadro do que está a ser realizado pelo País como resultado dos acordos com o Fundo.

“Destes documentos normativos, conforme indicações recentes do Banco Nacional de Angola, vai resultar a não intervenção directa e com recursos financeiros do banco central em casos de falência de operadores, exigindo-se para isso a constituição de um fundo de resolução, financiado integralmente pelos próprios operadores”, noticiou o Jornal de Angola.

Ainda está em vista o reforço da independência do banco central junto do Poder Executivo, com a fixação de mandato fixo do governador sem interrupção.