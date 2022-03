Leilão de Títulos do Tesouro retoma e vai até dia 31

As compras de Obrigações do Tesouro Não Reajustável (OT NR) retomaram esta segunda-feira, e vão até 31 deste mês. Trata-se do processo de aplicação de dinheiro em instrumentos de capitalização a uma taxa máxima de 18,5 e 19,5 % nas maturidades de até quatro e seis anos, respectivamente.

O valor mínimo para o efeito é de 100 mil Kz, tendo o Estado disponibilizado 90 mil milhões Kz em Títulos, dos quais o mercado já absorveu cerca de 13 mil milhões no primeiro dia.

Dados disponíveis dão conta que a subida verificada na taxa de cupão (percentagem do valor nominal de uma obrigação que é paga como juros por ano) é um sinal positivo.

Apesar da menor procura do mercado, este deverá reagir rapidamente ao aparente excesso de moeda para o País gerada pela actual alta do preço do petróleo.

Cálculos indicam que o Estado esteja a pagar 19 500 Kz ao ano por cada 100 mil aplicados. Os juros são semestrais.

Os Títulos do Estado estão disponíveis desde quinta-feira, através da Unidade de Gestão da Dívida (UGD) do Ministério das Finanças e os detentores de dinheiro, que queiram emprestá-lo ao Estado, já podem negociar, bastando ter uma conta de custódia.

A mesma é aberta na Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA) da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), através do respectivo banco comercial onde detém uma conta.