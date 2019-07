Laskasas Angola quer investir em novas linhas de transformação

A informação foi avançada ao Mercado pelo director geral da firma, Célio Plácido, que frisa ser um dos principais projectos a serem desenvolvidos este ano pela companhia. Caso o projecto seja concretizado, para 2020 perspectiva-se dar início ao processo de produção de matéria prima em Angola com a abertura da fábrica.

“O objectivo principal do projecto é a obtenção da matéria-prima localmente evitando a importação do produto”, disse o responsável da empresa que opera no mercado angolano há cinco anos.

Assim sendo, serão adquiridos novos equipamentos como maquinaria para a transformação da madeira, para que se possa garantir matéria prima para o fabrico de mobiliário. Este novo projecto conta aumentar em cerca de 40% a força de trabalho composta actualmente por 68 colaboradores.

Para a concretização do projecto, Célio Plácido aguarda pelo aval do Ministério da Indústria e de financiamento, visando a fabricação de mobiliários para o lar feitos à medida das necessidades do cliente. “O que queremos é sermos autónomos ao nível de fábrica de imobiliário”, sublinha.

Há mais de um ano que a empresa detém uma pequena unidade fabril que já produz cerca de 60% dos artigos em Angola. Está situada na zona de Viana Parque, operando uma loja na rua Rei Katiavala com demonstração de artigos.

O investimento inicial da Laskasas Angola cifrou-se em um milhão USD. É vocacionada, não só para decoração de lares, mas também para instituições, hotéis, restaurantes, partes de escritórios, assim como disponibilidade para intervirem em qualquer área que tenha a ver com o mobiliário de artigos e decoração.

Segundo o director, o mobiliário, ao contrário do que muita gente pensa, actualmente já não é feito apenas só de madeira, inclusivamente para o tipo de mobiliário que a empresa produz. ‘‘A madeira é um excelente artigo para se fazer carpintaria, mobiliários rústicos e, para nós, ela não é o elemento principal, refere.