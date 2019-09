Kwanza é a segunda moeda que mais perde valor na SADC

O kwanza foi a segunda moeda da SADC que mais perdeu valor nos últimos cinco anos face ao dólar norte-americano. No período em análise, de acordo com cálculos do Mercado, a moeda nacional perdeu 73,24% face ao dólar, uma desvalorização apenas superada pela moeda do Zimbabwe, que conta com um recuo de

91% desde 2014.

A crise que se instalou em Angola desde meados de 2014, fruto da queda do preço do petróleo nos mercados internacionais, veio pôr a descoberto as fragilidades da economia nacional, levando a quedas significativas das reservas internacionais líquidas (RIL), fortemente pressionadas pelas necessidades de importações do País.

No ano passado, o Governo e o Banco Nacional de Angola (quase) ‘liberalizaram’ o mercado cambial, com a implementação de um regime de câmbio flutuante, mas controlado, isto é, o preço da moeda passou a ser determinado pela procura e oferta, mas dentro de uma banda fixada nos leilões pelo banco central. O resultado foi uma depreciação acentuada da moeda que, durante anos, como o próprio Fundo Monetário Internacional (FMI)

alertara, esteve sobrevalorizada.

O caso do Zimbabwe é diferente. Recentemente, o actual presidente do país, Emmerson Mnangagwa, manifestou o interesse em reintroduzir uma moeda nacional, considerando ser uma medida essencial para o desenvolvimento. “Como país, devemos ter a nossa moeda”, disse o presidente, acrescentando que “um país não se

pode desenvolver usando a moeda de outros”.

Entre 2008 e 2009, segundo Mnangagwa, a moeda desvalorizou-se e algumas pessoas tornaram-se milionárias e bilionárias devido à elevada inflação. “Na ocasião, o governo decidiu adoptar um regime de múltiplas divisas, onde começámos a usar o dólar norte-americano, o rand sul-africano, a libra esterlina (Reino Unido)

e o pula (do Botswana) para transacções. Foi uma medida política para responder aos desafios que enfrentávamos na altura. No entanto, não podemos continuar a avançar sem a nossa própria moeda. A África do Sul tem a sua própria moeda e, quando lá vamos com dólares ou euros, temos de convertê-los para randes antes de fazermos transacções”, explicou.

Na terceira posição (ver infografia na página 7) das quedas surge a Zâmbia, cuja moeda, o Kwacha zambiano, registou depreciações, nos últimos cinco anos, de 21,81%, 30,58%, 22,04%, 25,33% e 53,94%, respectivamente.Moçambique e a República Democrática do Congo (RDC) ocupam o quarto e quinto lugares, com registos de queda no valor das suas moedas durante o período considerado na ordem dos 50,21% e 44,26%, respectivamente.

Entretanto, nos primeiros nove meses deste ano, o Zimbabwe continua a liderar o top. Angola surge novamente na segunda posição, com perdas no valor da moeda na ordem dos 15,53%. Seguem-se a Zâmbia (9,52%), Madagáscar (6,47%) e Maurícias a fechar o top 5, com depreciações de aproximadamente 5,29%.

Estas perdas de valor acabam por provocar uma crescente aceleração de preços dos produtos importados.

Assim sendo, para aqueles que importam, a instabilidade da moeda também significa custos mais altos.

Em alguns casos, como Angola ou RDC, a escassez de liquidez tornou mais difícil o repatriamento de lucros, bem como o comércio dentro das fronteiras. Para países dependentes dos recursos naturais, como é o caso de Angola, os desequilíbrios relativos à deterioração dos saldos das contas fiscais e correntes entre 2014 e 2016 continuam a exercer pressão sobre as taxas de câmbio.

Além disso, com o desgaste das RIL - que em Angola estavam, em Julho, perto dos 10,2 mil milhões USD) -, torna-se cada vez mais difícil intervir no mercado cambial. E, dada a fraca capacidade de resposta por parte do tecido empresarial nacional, as sucessivas perdas de valor da moeda acarretam um custo - a inflação, que por sua vez (ver entrevistas na página 6) ‘rouba’ poder de compra às famílias e empresas, reduzindo o consumo - com impacto na economia no seu conjunto. A liberalização total do câmbio poderia elevar mais ainda as dificuldades.

Importar era mais barato...

Há cerca de duas semanas, em declarações ao Mercado, recorde-se, o docente universitário Henriques da Ressurreição apontou a fraca contribuição das exportações do sector não petrolífero como uma das consequências do regime de câmbio fixo do passado. Tal levou as empresas a investirem mais na importação de bens de consumo final do que na construção de unidades fábricas e indústrias que reforçariam a quase inexistente produção nacional de produtos de primeira necessidade, entre outros artigos.

“A longo prazo, o câmbio flutuante deverá levar ao País a uma situação mais vantajosa. As importações serão cada vez mais controladas, o País exportará mais e a diversificação será alcançada”, diz o académico, acrescentando que a eliminação do mercado paralelo passa igualmente pela adopção de um regime de câmbio flutuante livre, tal como aconteceu com o Egipto, em 2016.

No fecho desta edição do Mercado(final da manhã de ontem), o dólar valia no mercado oficial 365,60 Kz. Na Zâmbia, 1 USD custava cera de 13 125 kwachas. Nos restantes países, 1 USD valia 3 738,50 ariary malgaxe no Madagáscar, 2 299,09 xelim tanzaniano na Tanzânia, e pouco mais de 1 654 franco congolês na RDC.

O comportamento da moeda nacional sempre mereceu a avaliação de instituições quer a nível nacional, quer a nível internacional. Em 2016, foi realizado um estudo pela consultora Sagaci Research sobre o câmbio do kwanza comparado às demais moedas dos países africanos, e conclui-se que estava sobrevalorizada em 72%.

A conclusão da consultora resultou de uma análise efectuada aos preços da cadeia de restaurantes KFC. Segundo a Sagaci Research, uma refeição na cadeia de fast foodcusva, em média, o equivalente a 35,2 USD, isto é, cerca de três vezes mais do que ma África do Sul.

Também o antigo representante residente do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola, Max Alier, afirmou, numa conferência sobre desenvolvimento regional realizada em Luanda, que em 2017 o kwanza estava sobrevalorizado e com desequilíbrios cambiais importantes.

“Havia uma diferença imensa entre o câmbio oficial e o paralelo, que era de 150%, muito grande, e uma fila no banco, com atrasados cambiais que eram uma coisa imensa”, lembrou Max Alier.

“Era necessária uma desvalorização e ir ‘limpando’ todos os desequilíbrios no mercado. E grande parte já foi feita. O kwanza depreciou-se, expressivamente, a diferença entre o mercado oficial e paralelo baixou para cerca de 30% e os atrasados cambiais praticamente já não existem”, acrescentou Max Alier.

A perda de valor do kwanza pode trazer benefícios macro a longo prazo, mas, no curto prazo, os efeitos fazem-se sentir sobre os preços e a capacidade dos angolanos comprarem produtos estrangeiros - ou mesmo viajarem para o exterior.

Piorar, para melhorar

Mas o ‘pior’ pode estar para vir. As taxas de câmbio do kwanza face ao dólar e ao euro vão começar a disparar a partir do próximo ano, de acordo a Economist Intelligence Unit (EIU). A EIU aponta este ano para uma taxa de câmbio de 374 Kz/USD, enquanto a do euro poderá ser de 430,3 Kz/€. A EIU estima que, em 2020, a taxa de câmbio do kwanza face ao dólar fique em 435,5 Kz/USD, em 2021, em 509,5 Kz/USD, em 2022, 572,6 Kz/USD e, em 2023, em 615,4 Kz/USD. Em relação ao euro, para 2020, as previsões são de 500,1 Kz/€ em 2021, de 583,9 Kz/€, em 2022, de 654,4 Kz/€ e, em 2023, de 702,5.

Em entrevista ao Mercado (ver página 6), o economista António Estote defende que “certamente que a taxa de câmbio continuará a depreciar-se, devido à necessidade de mantermos um nível das reservas internacionais líquidas suficientes para mais de seis meses de importação.

O também economista Joelson Adão concorda e acrescenta que “com o aproximar da quadra festiva, a pressão sobre a divisas será maior e, consequentemente, teremos um aumento da taxa câmbio e mais inflação”.

“Vivemos num país onde quase tudo é importado e uma futura desvalorização do kwanza não só irá aumentar o custo de importação, como também o preço ao consumidor final e evidentemente estaremos numa situação de deterioração do poder de compra das pessoas vamos ficar mais pobres”, afirma.

“A desvalorização reduziu as importações, mas esta redução não foi compensada pelo aumento das exportações, o que, de maneira directa, tem contribuído para o aumento da inflação. Isto acontece porque decidimos desvalorizar a moeda sem antes criar condições estruturais para a promoção da produção interna e para, consequentemente, exportar o excedente”, alerta.

Ainda assim, no futuro a situação pode melhorar, como afirma António Estote. “No médio e longo prazo, a depreciação do kwanza aumenta a competitividade da indústria nacional, dado que os produtos importados serão mais caros quando expressos em moeda nacional”, explica.