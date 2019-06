Kwanza dispara na depreciação e volta a renovar mínimos face a euro e dólar

Tendo em conta os dados do banco central, o valor da depreciação foi das mais altas registadas nos últimos meses, com a moeda a descer 5,565 kwanzas frente ao euro (terça-feira, dia em que registou novos mínimos, era transaccionada a 372,933) e 2,188 kwanzas face ao dólar (333,271).

Com os novos mínimos, e desde 09 de janeiro de 2018, quando as autoridades de Luanda puseram termo à taxa de câmbio fixa e começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão, primeiro trissemanais e actualmente diárias, o kwanza já se depreciou 51,016% face ao euro e 50,539% em relação ao dólar.

Em janeiro de 2018, um euro equivalia a 185,4 kwanzas, enquanto um dólar se transaccionava a 165,92 kwanzas.

Em janeiro deste ano, um euro equivalia a 352,828 kwanzas, enquanto o dólar era transaccionado a 310,158 kwanzas.

Terça-feira, no mercado paralelo, o euro transaccionava-se entre os 510 e 530 kwanzas, enquanto o dólar se situava entre os 430 e 450.