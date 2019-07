KPMG explica o valor da tecnologia Blockchain para o sector financeiro angolano

O evento, a realizar-se no dia 4 de Julho, a partir das 8h30, no Museu da Moeda de Luanda, contará com a participação de alguns especialistas da área, que irão explicar o que é o Blockchain, qual a arquitectura desta nova ferramenta e de que forma poderá acrescentar valor para o sector financeiro em Angola.

Serão ainda apresentados alguns casos práticos da sua utilização e, no final do evento, haverá uma sessão dedicada a esclarecimentos.

Este acontecimento representa uma excelente oportunidade para debater um tema recente que ainda se encontra fora do domínio geral, mas que poderá ser determinante no futuro.