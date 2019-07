Juros das ‘bunds’ alemãs abaixo da taxa de depósito definida pelo BCE

As taxas de juro da dívida alemã a dez anos, a referência para a Europa, chegou a estar abaixo da taxa de juro de depósitos definida pelo Banco Central Europeu (BC), que está fixada actualmente em -0,4%.

A rentabilidade dos juros das bunds alemãs caíram para -0,41% durante a sessão desta quinta-feira. Assim, uma vez que taxa de juro de depósito corresponde à remuneração recebida por um depósito, a situação verificada esta quinta-feira significa que a Alemanha cobra mais aos investidores do que o BCE cobra aos bancos para guardar os excessos de liquidez.

De acordo com o “El Economista”, teoricamente as yields da dívida alemã benchmark abaixo de 0,4% significa que a dívida alemã oferece mais segurança do que os próprios fundos do BCE, lê-se na publicação. O mercado já está a descontar a queda das taxas de juro que se deverá produzir a partir de setembro – prevendo-se que baixem para -0,5% em setembro e para -0,6% em dezembro.

No entanto, como o bund alemão já está a pagar menos que as taxas de depósito definidas pelo BCE, espera-se que a redução nas taxas de juro esteja iminente, e poderá acontecer no dia 25 de julho, data da próxima reunião do banco central.