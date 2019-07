José Barata assume presidência da Deloitte Angola

“Temos um forte compromisso com o país, apostando no seu crescimento e desenvolvimento. Reiteramos a aposta nas pessoas, na sua capacitação e na retenção do talento angolano. Seremos um pilar no desenvolvimento sustentado de Angola, das suas organizações e da sua população” , palavras de José Barata, o novo presidente da Deloitte Angola.

Com uma sólida carreira e uma vasta experiência, particularmente no sector financeiro, José Barata assume o desafio de liderar o escritório da Deloitte neste mercado, sucedendo a Duarte Galhardas.

Com mais de 27 anos de experiência profissional, a sua carreira é marcada por funções de auditoria e consultoria na indústria financeira, tanto em Angola como em Portugal.

José Barata iniciou o seu percurso, em 1992, na Arthur Andersen, mais tarde integrada na Deloitte, e desde então esteve ligado à auditoria das principais instituições financeiras a operar em Angola e Portugal. Em 2017, passou a liderar o sector de banca em ambos os mercados, função que exerceu até a data.

É Revisor Oficial de Contas, título que obteve em 2002, e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em Portugal. É também Perito Contabilista e membro da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, desde 2013.