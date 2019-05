João Lourenço determina renegociação de contratos da Marginal da Corimba

As obras da Marginal da Corimba serão retomadas, independentemente das empresas construtoras, disse sábado, na Barra do Cuanza, o Presidente de Angola, João Lourenço. .

Segundo Angop, João Lourenço, ao prestar declarações à margem de um torneio de golfe, disse que o concurso para a construção da Marginal da Corimba foi anulado por “razões de peso”, como sejam a sobre-facturação.

O anulado contrato de dragagens, reclamação de terra e protecção da costa havia sido celebrado com as empresas Urbinveste e Van Oord Dredging and Marine Contractors BV, sendo o valor global em kwanzas equivalente a 615,2 milhões USD.

Um outro contrato, este de concepção, projecto e construção, execução e conclusão das infra-estruturas, ainda segundo o despacho presidencial, havia sido celebrado com as empresas Landscape – Promoções e Projectos Imobiliários e a China Road and Bridge Corporation (Sucursal em Angola), com o valor global de 690,1 milhões USD.

O Presidente da República autoriza, no diploma datado de 15 de Maio, o ministro da Construção e Obras Públicas a renegociar e assinar novos contratos com as empresas Van Oord Dredeing and Marine Contractors BV e China Road and Bridge Corporation (Sucursal em Angola), “com redução aos limites dos valores dos projectos iniciais, mediante procedimento de contratação simplificada pelo critério material.