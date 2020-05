IVA triplica na Arábia Saudita

A imprensa Saudita, informou hoje na capital, que o IVA vai aumentar de 5 para 15% a partir de 1 de Julho. Enquanto que o subsídio de custo de vida será suspenso a partir de 1 de junho.

A medida faz parte das políticas de austeridade em curso, para apoiar a economia atingida pela COVID-19.

O governo Saudita referiu também, que vai suspender o subsídio de custo de vida, assim, poderá sustentar melhor as finanças públicas.

A nação rica em petróleo viu as receitas diminuir, com o impacto da pandemia no mercado global de energia.

O subsídio de 1.000 riyals (267 USD) por mês para funcionários públicos foi introduzido em 2018, para ajudar a compensar o aumento dos encargos financeiros, incluindo o IVA.

A nação rica em petróleo, está a enfrentar um déficit orçamental de 9 mil milhões de USD apenas no primeiro trimestre.