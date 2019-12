IVA “revoluciona” estrutura tributária

Depois de vários adiamentos, o país passou, desde 01 de Outubro, a figurar da lista dos Estados da SADC que cobram esse importante imposto, trazendo uma taxa única de 14 por cento (uma das mais baixas da região), no âmbito das reformas iniciadas em 2010.

Com o IVA, que substituiu o Imposto de Consumo, o Executivo pretende alargar a base tributária e fazer do imposto a principal fonte de arrecadação de receitas do Estado.

O adiamento da implementação do IVA, de 01 de Julho para 01 de Outubro, forçou o Executivo a “abrir mão” de importantes receitas públicas, deixando de colectar 89 mil milhões de kwanzas, dos 249 mil milhões previstos inicialmente.

Importa realçar que até Outubro último Angola era o único dos 16 Estados-Membros do bloco regional que não tinha esse imposto na sua estrutura tributária, cuja taxa incide sobre todas as transacções de bens e serviços e produtos importados.

Por se tratar de um processo novo, a sua implementação gerou receios, dúvidas ou incertezas junto dos agentes económicos nacionais, o que levou a negociações entre o Governo e várias associações empresariais, originando os sucessivos adiamentos.

Os empresários alegavam, na altura, não estar devidamente preparados do ponto de vista dos recursos humanos e tecnológicos, para cobrar esse novo imposto.

Para a primeira fase de implementação do imposto, a Administração Geral Tributária (AGT) optou por dar prioridade aos Grandes Contribuintes, enquadrados no Regime Geral.

Quanto aos outros contribuintes do regime transitório e de não-sujeição, passam a fazer parte do sistema, de modo obrigatório, apenas em 2020.

No arranque, além dos 421grandes contribuintes seleccionados, outras mil e 800 empresas do regime transitório aderiram de forma voluntária ao processo.