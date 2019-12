“IVA” e integração de Angola à zona de livre comércio motivam a revisão da pauta

No documento, a “AGT” fez saber que a taxa única de 14%, tornou desnecessária a repetição pelas mais diversas tabelas anexas ao referido Diploma.Por via da incidência do Imposto Especial de Consumo (IEC) sobre a importação também não foi necessário fazer alusão nas tabelas anexas do referido imposto, devido ao número reduzido de produtos sobre os quais incide.

Mantêm-se os pressupostos basilares da versão 2017, do sistema harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias da Organização Mundial das Alfândegas” OMA” instituição da qual o país é membro.