Itália prepara programa para reactivar a economia em Maio

O Governo italiano está a preparar um programa nacional para reactivar uma boa parte da actividade produtiva e industrial a partir de 03 de Maio, quando termina o período de isolamento social imposto para tentar conter a pandemia da covid-19.

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, esteve reunido ontem à noite, (18), com o comité técnico-científico e com especialistas económicos e sociais para analisar como devem enfrentar a “Fase 2″, que prevê a reabertura gradual do país.

Neste momento, o executivo está a trabalhar num “programa nacional que permita uma retoma de boa parte das actividades produtivas em condições de segurança máxima”, afirmou fonte do Governo em declarações à agência de notícias EFE.

Os planos incluem uma “gestão organizada e coordenada das actividades industriais, logísticas e de transportes” que terá em conta a curva epidemiológica.

Os italianos estão obrigados a permanecer em casa até 03 de maio, por decreto governamental, e fonte do executivo disse que não está prevista qualquer mudança até lá: ”Os efeitos positivos da contenção do vírus e a mitigação do contágio começam a ver-se, mas não são suficientes para permitir um aligeirar das atuais obrigações”, explicou.