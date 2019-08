IPO vai forçar empresas a melhorar transparência e expandir seus negócios

A modalidade de Oferta Pública Inicial (IPO na sigla em inglês) vai forçar as empresas a melhorarem a sua transparência, competitividade e permitir uma alocação mais eficiente do capital das empresas cuja valorização dependerá do risco e dos retornos por parte dos investidores, avança o Contabilista Inocêncio das Neves. “Se um potencial investidor dispor de uma determinada quantia para investir, o mesmo deverá aplicá-lo com base em informações que no mínimo, deverão ser credíveis e ter alternativas para o efeito”, considera o contabilista.

Uma das estratégicas da Comissão do Mercado de Capitais para o período de 2017-2022, consiste na implementação do Mercado de Acções. E para já, face ao actual Programa de Privatizações (PROPRIV), dá-se conta que até 2022, as empresas já poderão financiar-se via bolsa de valores, emitindo acções.

O sistema bancário nacional é constituído por cerca de 26 bancos. Apenas da dimensão, os agentes económicos, entre eles as famílias e empresas reclamam do facto de os bancos dificilmente disponibilizarem recursos para fazer face as suas necessidades.

Assim sendo, o mercado de acções, é tido como uma alternativa fiável ao tradicional modelo de financiamento utilizado pelas empresas. Quando questionado pelo Mercado sobre esta alternativa de financiamento para as empresas, fundamentalmente, o economista Joelson Adão considera que os bancos em Angola não têm desempenhado bem o seu papel no financiamento as empresas e como consequência disso muitas empresas não conseguem expandir os seus negócios ou reestruturar a sua dívida.

Leia mais na Edição 221 do Jornal Mercado, já nas bancas!