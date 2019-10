Investidores portugueses podem “precipitar-se” se saírem de Angola - sócio da PwC

Segundo o artigo publicado nas Perspetivas Empresariais do Fórum para a Competitividade, hoje divulgadas, “os investidores portugueses poderão estar a precipitar-se seriamente se optarem pela retirada do mercado angolano”, já que, apesar das dificuldades de uma economia “baseada no petróleo”, o mercado angolano tem “potencialidades”.

“As potencialidades daquele mercado, a sua inserção numa área dinâmica de integração regional (SADC [sigla inglesa para Comunidade de Desenvolvimento da África Austral]) e, já agora, as dificuldades que se avizinham para a Europa, a par da eventual inversão do ciclo das matérias primas, aconselham antes uma estratégia de resiliência e de aprofundamento da penetração no mercado”, pode ler-se no texto assinado por Jaime Carvalho Esteves.

Para o sócio da consultora PwC, “Portugal não tem o peso que julga possuir (e que gostaria e deveria ter)” na economia angolana.

“Países como Estados Unidos, China, Itália e França têm um peso muito superior, peso que poderá ser rapidamente alcançado pela Alemanha, Brasil, Espanha e Japão, para nomear apenas alguns, sem esquecer economias cuja preponderância tenderá também a crescer: Emiratos Árabes Unidos, Catar e Rússia”, indica o texto publicado pelo Fórum para a Competitividade.

Apesar do menor peso, Jaime Carvalho Esteves considera que “as economias portuguesa e angolana apresentam um elevadíssimo grau de interligação”, além de partilharem outras características como “uma dívida pesada” ou a participação em “zonas de integração económica”.