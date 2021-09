Investidores embolsam 238 mil milhões Kz no II trimestre

De Abril a Junho foram processados 198 eventos de distribuição de rendimentos, 161 deste registro correspondem pagamentos de cupão e 37 regastes. No que com concerne ao volume foram resgatados aproximadamente 141 milhões de títulos.

No que diz respeito ao pagamento por cupão foram distribuídos 68 mil milhões kz aos investidores, o que representa uma variação negativa de 19% face ao período homólogo. Relativamente operações por resgate, neste período foram divididas 169 mil milhões kz.

No global foram liquidados 238 mil milhões kz equivalente a 375 mil USD segundo os cálculos do Jornal Mercado com base ao relatório da BODIVA.

Quanto as causas para a descida verificada na distribuição dos dividendos no trimestre em análise, a BODIVA, enquanto gestora do mercado, esclarece que os rendimentos estão associados às datas de vencimentos de cupão e de títulos emitidos.

“Se um título for emitido em Agosto paga eventos em Fevereiro, uma vez que os cupões são pagos de forma semestral” esclarece a BODIVA. “Assim sendo a nossa carteira está concentrada com pagamentos de Fevereiro (I trimestre), pelo que em Agosto (III Trimestre) vamos observar uma subida em relação ao II trimestre, próxima do que registamos no I trimestre, considerando-se os argumentos apresentados”.

CEVAMA regista aumento de 77% em aberturas de contas custodia

A Central de Valores Mobiliários de Angola, CEVAMA, registou no II trimestre a abertura de 3 204 contas de registo individualizado o que representa uma variação positiva de 77% face ao período homólogo, onde foram abertas 743 contas custodia, segundo relatório da BODIVA.

No período em análise, Junho somou o maior número de novos registos com 1420, representando 44% das contas abertas, aonde realizou-se o maior volume negociado sob custódia com 5,52 mil milhões kz.

Durante esta fase, a média mensal de contas abertas situou-se nas 1068, o que revela um crescimento exponencial ao período homólogo e ao I trimestre em que situou-se em 300%.

No global, até finais de Junho estavam registadas sob custódia na CEVAMA um total de 20 066 contas activas, o que engloba 29 contas de carteira própria dos membros, 26 contas de emitente, 24 contas de regularização e 19 987 contas de registo individualizado.

OT dominam negociações no II trimestre por tipologia

Relativamente a tipologia de valores mobiliários foram negociados 345,05 mil milhões kz com predominância das Obrigações de Tesouro (OT) que negociou 99,99% em detrimento dos Bilhetes de Tesouro (BT) e das Unidades de Participação (UP) com 0,003% e 0,005% respectivamente.

Relativamente às características dos títulos negociados, as obrigações do tesouro indexadas ao dólar norte americano representaram 46% do montante transaccionado. Constata-se assim que, apesar dos investidores continuarem a privilegiar a negociação de instrumentos que assegurem a cobertura de risco contra a desvalorização da moeda nacional.

No que diz respeito a negócios realizados por tipologia as OTs lideram em negociação com um total de 1518 seguido pelas UP e dos BTs com seis e uma respectivamente.

Referente aos constituintes finais dos negócios realizados no segundo trimestre de 2021, os agentes de intermediação e os clientes empresas respondem respectivamente por 47,44% e 43,44%. Já os clientes particulares representam cerca de 9,12%.

As instituições financeiras lideram nas negociações por sector, na posição de compradora com um total de 68,36 mil milhões kz, seguidos das empresas pertencentes ao sector de Petróleo e Gás com um montante correspondente a 27,67 mil milhões kz

Quanto às vendas o sector da Prestação de Serviços ocupa a liderança com 42,70 mil milhões kz, seguido das empresas ligadas ao sector financeiro com 29,19 mil milhões kz.

Relativamente ao número de negócios realizados e a posição compradora ou vendedora dos constituintes confirma-se que as empresas e os agentes de intermediação, privilegiam a posição vendedora em detrimento da posição compradora.

Já os particulares, privilegiam a posição compradora.