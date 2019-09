Investidores apreciam Angola mas estão preocupados com a recessão - Eurasia

“A percepção externa entre os analistas e os líderes internacionais é principalmente positiva, o que não é uma surpresa dada a agenda reformista de João Lourenço, que foi bem recebida, e as pessoas estão impressionadas com o ritmo das reformas e a rapidez com que a família Santos foi politicamente neutralizada”, disse Darias Jonker em declarações à Lusa.

“A percepção de que ‘Angola está aberta para os negócios’ foi uma mensagem bem recebida pelos investidores internacionais”, vincou, salientando, contundo, que “os investidores internacionais continuam preocupados com o ritmo lento da recuperação económica e os actuais desafios no ambiente empresarial no país”.

Angola enfrenta uma recessão económica desde 2016, devido à descida do preço do petróleo desde o verão de 2014, e deverá registar este ano um novo ano de crescimento económico negativo apesar do programa de assistência financeira do Fundo Monetário Internacional no valor de 3 mil milhões de dólares, o maior alguma vez dado a um país africano.

Entre os principais aspectos positivos da governação de João Lourenço, que esta semana assinala dois anos à frente dos destinos de Angola, Darias Jonker destaca “a nova lei de investimento, que dá mais clareza aos investidores internacionais, as reformas no sector petrolífero, que deram origem á separação da Sonangol, e a criação da agência do petróleo e gás”, que actua como regulador do sector.