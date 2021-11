Internacional Seguros proibida de subscrever novas apólices

O Ministério das Finança aplicou, recentemente, sob proposta da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), a medida sancionatória de suspensão de autorização, para a subscrição de novas apólices de seguro, à empresa Internacional Seguros, por um período de 180 dias.

Num comunicado a que o Mercado teve acesso, o regulador angolano ressalta que a medida resultou da supervisão e acompanhamento do exercício da actividade seguradora, tendo constatado e devidamente comprovado determinadas infracções, que constituem transgressão à legislação do sector de seguros.

Com efeito, a seguradora deve, adianta o comunicado, apresentar à ARSEG, conforme a Lei de Bases das Instituições Financeiras (LBIF), um plano de financiamento e de recuperação, no prazo de 45 dias, nos termos do regulamento sobre as garantias financeiras.

De acordo com a ARSEG, a seguradora deve, igualmente, empreender esforços para a implementação, com o acompanhamento directo do regulador, das medidas e reformas necessárias para restabelecer as condições adequadas de operabilidade.

O regulador dos seguros e fundo de pensões destaca, por fim, que a proibição para a subscrição de novos riscos não prejudica, entretanto, a obrigação da companhia de cumprir com os compromissos previamente assumidos relativamente aos contratos de seguro actualmente em vigor.