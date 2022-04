Intermediáros financeiros transaccionam 318,2 mil milhões Kz no I trimestre

Os agentes de intermediação financeira registados na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) transaccionaram pelo menos 318,2 mil milhões de Kwanzas, no primeiro trimestre de 2022, que representa um decréscimo de 8%, face ao mesmo período de 2021 cujo montante transaccionado foi de quase 347,5 mil milhões Kz.

Dos 24 agentes registados na BODIVA, 23 contribuíram para o montante negociado, como se pôde observar no relatório de Março, publicado pela instituição. O BAI, BFA e o BCGA (com uma quota de 75,3%) foram os mais representativos do mercado bolsista.

O agente Banco Caixa Geral Angola (BCGA) ultrapassou o Standard Bank e Banco Millennium Atlântico, saindo do décimo segundo (no ranking) para o terceiro lugar, no conjunto dos maiores negociadores da BODIVA.

No período em análise, o BCGA movimentou double counted e single counted calculados em 29,6 mil milhões Kz, o que representa uma quota de 9,3% do mercado.

O BAI assume a liderança com 118,59 mil milhões kz, uma quota de 37,2%, seguido pelo BFA que movimentou 91,5 mil milhões Kz, 28,7% da quota de mercado.

OT-NR mantem o domínio

Em relação ao montante negociado por tipologia de valor mobiliário, a obrigação do tesouro mantém a predominância do mercado, movimentando pelo menos 207,3 mil milhões kz no período em análise.

Apesar da descontinuidade, as OT-TX e OT-NR continuam a representar o ‘privilégio’ dos investidores. As OT-NR representam 94% do montante negociado neste período, que se fixou em 197 mil milhões kz.

Relativamente a negócios realizados por vencimento, o título com maturidade de dois anos mantém a concentração do montante mais negociado. Os títulos com vencimento até 2023 representaram 55% do montante negociado.

CEVAMA

Durante o primeiro trimestre de 2022, a Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) verificou a abertura de 2094, mais 270 contas de registos individualizados em relação ao mesmo período de 2021; um crescimento de 15%.

Neste período, a média de contas abertas por mês situou-se nas 698 contas. Janeiro com 918 contas detém maior registo. Estavam sob custodia na CEVAMA 27.109 contas activas.

Neste período, foram distribuídos cupão no valor de 337,5 mil milhões kz, reflectindo um decréscimo de 57%, face ao período homólogo. Em termos de valores resgatados o montante foi de 797,49 mil milhões kz, segundo os cálculos do Mercado.

A BODIVA transaccionou perto de 217 mil milhões Kz, o que representa um decréscimo de 2%, se comparado ao mesmo período de 2021, tendo sido transaccionado 222,05 mil milhões de kz, segundo o cálculo do Mercado com base no relatório de Março.