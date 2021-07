Integração em blocos regionais é prioridade

Angola considera prioritária a integração na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e na Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), no quadro de processos harmoniosos e progressivos, afirmou, esta quinta-feira em Luanda, o secretário de Estado para o Planeamento.

Milton Reis, que falava durante o briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento com a imprensa, realçou que, no domínio da integração, figura, também, o trabalho em curso com a União Europeia (UE) para a adesão de Angola ao Acordo de Parceria Económica EU-SADC, onde se destacam os valores da liberalização do comércio.



A parceria económica UE-SADC é um acordo de comércio livre assinado em 2016 para a eliminação gradual das restrições comerciais entre os dois blocos regionais, envolvendo cinco países da União Aduaneira da África Austral (África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto e Namíbia), bem como Moçambique.



O secretário de Estado chamou a atenção dos empresários implantados em Angola para que, no quadro das noções do comércio livre, aproveitem as oportunidades de investimento para obterem o potencial de produzir à escala e de adoptarem preços competitivos.



Para o responsável, a opção de importar para superar a escassez de alimentos e outros bens não constitui a solução, visto que exige a aplicação de recursos financeiros só disponíveis na economia se houver produção nacional.