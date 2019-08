Instituto Geológico de Angola quer apresentar plano geológico até 2020

Em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de posse do conselho de administração, que decorreu hoje em Luanda, o responsável sublinhou que as prioridades no início do seu mandato passam pela reestruturação do IGEO, formação de quadros e conclusão do Plano Nacional de Geologia até 2020 .

“O plano é para terminar em 2020, apesar dos constrangimentos que temos”, adiantou, destacando a importância deste instrumento para minimizar riscos para os investidores.

“Antigamente, muitas empresas vinham para fazer a prospecção em Angola cegamente, não tinham informação geológica e esse é um risco para o investimento”, afirmou.

Canga Xiaquivuila considerou que “a prospecção é um investimento de risco” que a informação geológica ajuda a reduzir. Além disso, permite também reduzir o tempo necessário para a prospecção.

“A informação que estamos a recolher é informação de qualidade (...) para ajudar os investidores a entrar no campo com facilidade” e avaliar o potencial dos recursos minerais.

Outras das apostas do IGEO é a formação de pessoal, tendo sido já realizados cursos na Etiópia, Quénia, Malaui, Tanzânia e Moçambique.