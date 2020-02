Inflação sobe para 1,4% na zona euro no mês de Janeiro

A inflação no mês de janeiro fixou-se em 1,4% na zona euro, aponta a estimativa rápida do Eurostat, esta sexta-feira, 31 de Janeiro, regressando aos aumentos depois de ter subido para 1,3% no último mês de 2019. Em Janeiro de 2019, a taxa na zona euro foi de 1,4%, tendo crescido uma décima desde 2018.

No mês de Janeiro, Portugal registou uma subida para 0,8%, sendo a segunda taxa mais baixa, colocando-se atrás do Chipre, verificando um aumento de 0,4 pontos percentuais relativamente a dezembro, quando esta se fixou em 0,4%, a mais baixa dos países da moeda única. Em Janeiro de 2019, a taxa de inflação do país situou-se em 0,6%.

À frente de Portugal encontra-se o Chipre, com uma taxa de 0,6%, sendo que nos restantes países a inflação se encontra acima de 1%. As taxas anuais mais altas foram observadas na Lituânia (2,8%), Luxemburgo (2,7%), Bélgica (2,6%) e Letónia (2,3%), indica a estimativa rápida do gabinete estatístico europeu.

Segundo os dados do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, entre os principais componentes da inflação na zona euro, estima-se que os sectores que mais contribuam para a subida da taxa de inflação sejam a alimentação, álcool e tabaco, fixando-se em 2,2% em comparação com os 2% de Dezembro. No segundo lugar deve encontrar-se a energia, com 1,8% comparando com os 0,2% de Dezembro.