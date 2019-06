Inflação regista variação de 1,13 por cento em Maio

A variação homóloga atingiu 17,35%, registando um decréscimo de 3,30 pontos percentuais com relação a observada em igual período do ano anterior.

A classe “Alimentação e Bebidas não Alcoólicas” foi a que mais contribuiu para a taxa de inflação do mês, com 0,53 pontos percentuais, seguida das classes “Mobiliário, Equipamento Doméstico e Manutenção” e “Bens e Serviços Diversos” com 0,11 pontos percentuais cada, “Saúde” e “Habitação, Água, Electricidade e Combustíveis” com 0,09 pontos percentuais cada.

Os Bens e Serviços que registaram as taxas mais elevadas pertencem às classes “Lazer, Recreação e Cultura” com 1,95%, “Saúde” com 1,89%, “Mobiliário, Equipamento Doméstico e Manutenção” com 1,45% e “Hotéis, Cafés e Restaurantes” com 1,29%.

As províncias que registaram maior aumento foram: Huíla com 1,38%, Cunene com 1,36%, Malanje com 1,34%, Lunda Sul e Cuanza Sul com 1,22% cada.

As províncias com menor variação foram Benguela com 0,85%, Uíge com 0,88%, Namibe com 0,93%, Bié com 0,97% e Zaire com 1,01%.