Inflação passa a inimigo nº1 da Reserva Federal norte-americana

Os planos da Reserva Federal (Fed) para a política monetária ao longo do ano partem do princípio que a inflação vai marcar no ‘novo normal’ da economia dos Estados Unidos, assim como de todo o mundo desenvolvido, mas também que o peso negativo da pandemia é “de curta duração”, num quadro em que a economia está a responder de forma muito positiva ao seu impacto.

A opção tomada pelo presidente da Fed, Jerome Powell, transmitida esta semana perante o Comité Bancário do Senado dos Estados Unidos, é a do combate à inflação através do aumento das taxas directoras até quatro vezes ao final de 2022.