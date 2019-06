Inflação na China acelera impulsionada pelo preço da carne de porco

O índice de preços ao consumidor (IPC) da China, o principal indicador da inflação, registou um crescimento homólogo de 2,7%, no mês passado, segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

Este aumento deveu-se sobretudo aos preços da carne suína, que subiram 18,2%, face ao mesmo mês do ano anterior.

Mais de um milhão de suínos foram abatidos desde que o primeiro caso de peste foi registado em agosto passado, segundo o Ministério chinês da Agricultura.

Em abril passado, a mesma fonte previu uma subida homóloga de 70% no preço da carne suína no país, ao longo do segundo semestre de 2019.

A peste suína africana não é transmissível aos seres humanos, mas é fatal para porcos e javalis. A actual onda de surtos começou na Geórgia, em 2007, e espalhou-se pela Europa do leste e Rússia, antes de chegar à China, em agosto passado.