Inflação é um ataque à América, diz bilionário americano

O bilionário e CEO da rede de supermercados de Nova York Gristedes, John Catsimatidis, alertou na terça-feira, 17, que a inflação está a causar um ataque à América, avançou o site Fox News.

O CEO argumentou em “ Mornings with Maria “ da FOX Business que as classes pobres e médias estão a ser “prejudicadas” pela inflação, observando que o aumento dos preços do petróleo leva a maiores custos de transporte e alimentação.

“Não são os ricos que estão a ser prejudicados”, disse Catsimatidis. “São os pobres e a classe média na América que serão prejudicados por causa da inflação”, considera.

Observou que aumentos de preços aparecerão em suas redes de supermercados em Setembro e Outubro.