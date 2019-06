Inflação acumulada desacelera pelo quinto mês consecutivo

A taxa de inflação anual no País caiu para 17,35% em Maio registando um decréscimo de 3,30 pontos percentuais com relação a observada em igual período do ano anterior de 20,65%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados nesta quarta-feira.

A inflação global diminuiu pelo quinto mês consecutivo para o seu nível mais baixo desde janeiro de 2016, evidenciando assim a tendência de desinflação que a economia nacional vive, fruto de uma combinação da combinação de uma política monetária restritiva e de uma execução da despesa pública muito aquém do nível orçamentado, devido às dificuldades de captação de financiamento no mercado interno de títulos.

A taxa de inflação em Angola teve uma média de 35,38 % de 2001 até 2019, atingindo um máximo histórico de 241. A meta, segundo as previsões do Executivo plasmadas no Orçamento Geral do Estado 2019 revisto, é atingir os 15% até ao final do corrente ano.

