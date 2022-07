Inexistência de liquidez offshore dificulta entrada de investidores não residentes

A inexistência de liquidez offshore e a morosidade na abertura de conta bancária no País, foram apontados pelos investidores não residentes cambiais como grandes desafios para efectivação de investimentos no mercado de capitais angolano, avançou o responsável de negociação da sala de mercado do Standard Bank, Auriano Santos.

O responsável apresentou as preocupações dos investidores no Workshop “Os Desafios do Investimento por Não Residentes Cambiais no Mercado de Capitais” organizado, recentemente, pela Comissão do Mercado de Capitais.

Segundo Auriano Santos, a existência de liquidez offshore criaria mais dinâmica ao mercado.

Se a inexistência de liquidez offshore e a morosidade na abertura de conta bancária são ainda desafios ao investimento, há também alguns avanços, como por exemplo, a iniciativa de menos emissões INSIs.

Esta melhoria, de acordo com os investidores não residentes, proporciona um mercado mais simplicado e líquido no futuro.

Por seu turno, o director do Desenvolvimento de Negócios e Produtos da BFA GA, Ângelo Costa, indicou como dificuldade para os investidores a falta de uma base de dados de informação credível que facilite a “informação de viabilidade dos investimentos”, bem como a existência de uma dupla tributação que diminui o retorno dos investidores.

Ângelo Costa salienta ainda que, a legislação não é o único factor apontado como interferência para captação dos investidores não residentes, mas sobretudo, a estabilidade política, a corrupção e o compliance, que acabam por ser fundamentais para os investidores.

O que esta a ser feito a nível das instituições

Em mesa redonda sobre a temática, o Sub - director da Direcção de Controlo Cambial do BNA, Alves Ferreira, avançou que ao abrigo do Aviso 11/21 de 23 de Dezembro sobre Procedimentos para Operações de Investimento Externo a Realizar por não Residentes Cambiais no País, os investidores não residentes já não são obrigados a abrirem contas bancárias.

Esta visão foi contrariada pelo coordenador de Desenvolvimento de Mercado da BODIVA, Nivaldo Matias, que defendeu a abertura de conta bancaria, apesar do Aviso 11/21 de 23 de Dezembro descartar esta obrigatoriedade. “Do ponto de vista operacional os investidores no mercado de valores mobiliários são obrigados a efectuarem abertura de conta para terem os seus valores mobiliários segregados”, justificou.

Falando ainda do referido aviso, Alves Ferreira, referiu que hoje os investidores também já podem solicitar ao pagador a transferência dos rendimentos para uma conta a indicar por este, quer em moeda nacional ou estrangeira.

No tocante a dupla tributação em que os investidores estão sujeitos, o chefe de Departamento da Direcção de Arrecadação e Cadastro da AGT, Yuri Sumbe, adiantou que a questão em causa resolve-se com acordos entre os Estados.

“Depende da estratégia do País de quais são os estados que pretendem fazer acordos de dupla tributação, para se evitar e diminuir a inquietação dos investidores”, referiu.

O mercado transaccionou 9,5 milhões USD em capitalização bolsista

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC), registou no primeiro trimestre de 2022, um investimento em carteira para compra de títulos de dívida pública de 9,5 milhões USD.

A informação foi avançada pela Presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais (PCA), Maria Uini Baptista, quando discursava na abertura do referido encontro.

A operação aprovada pela CMC foi intermediada pelo banco Standard Bank Angola no valor de 4,5 mil milhões Kz, o equivalente a 9,5 milhões USD (ao câmbio de Março, data da publicação).

O responsável de negociação da sala de Mercado do Standard Bank, Auriano Santos, salienta que a par do registo de 9,5 milhões USD intermediado pelo Standard Bank em Março, seguem-se adicionalmente outros investimentos que estão em cerca de 20 milhões USD, equivalente aos investidores não residentes.

Maria Uini Baptista considerou oportuno o aumento do investimento estrangeiro para trazer o aporte de capital e o aumento de liquidez nos mercados para onde forem direccionados.

Maria Uini Baptista disse que a participação activa dos investidores estrangeiros no mercado financeiro angolano promove um conjunto de exigências que implicam a melhoria do nível da performance das instituições, a sofisticação, agilidade e adopção de modelos melhorados de governação corporativa, visando o aumento de competitividade, eficiência e resiliência nas empresas.