INE inquire famílias sobre mercado de emprego

O número de famílias inquiridas nos primeiros três meses de recolha, que inicialmente seleccionou dez mil 944 agregados familiares, representa uma taxa de resposta de 94 por cento.

De acordo com uma nota daquela instituição, a recolha de dados, que teve início no dia 15 de Abril de 2019 e, prevê recolher informação todas as semanas de cada trimestre em cerca de dez mil 944 agregados familiares seleccionados, dos quais 6.036 residem na área urbana e 4.908 na área rural, visando disponibilizar as principais estatísticas sobre o mercado de trabalho.

Essas estatísticas ou informações actualizadas permitirão ao Governo e à sociedade civil avaliarem melhor as políticas públicas e as metas do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022.

Para continuidade e sucesso do IEA 2019, o INE apela a forte participação da população, em particular, dos agregados familiares que fazem parte da amostra seleccionada para responder a este importante inquérito.

Dizer que os respectivos agregados familiares deverão interagir com as equipas de campo, questionando-as sempre se necessário, para uma melhor compreensão dos dados solicitados.