INE anuncia registo de empresas

O responsável, que anunciou o inquérito ao discursar na abertura do 2º Conselho Directivo do Instituto Nacional de Estatística, que decorre até hoje, lembrou que, este ano, foi realizado, em todo país, o Censo Piloto da Agropecuária, com indicativos positivos.

Segundo soube o Jornal de Angola, o Instituto Nacional de Estatistica prosseguiu, também realizou um inquérito sobre despesas e receitas que ocorreu em todo o país e mede com regularidade o Índice de Preços no Consumidor, do qual resulta a avaliação da inflação e o Índice de Preços Grossista , que resultam em indicadores macroeconómicos importantes para os decisores públicos e empresariais.