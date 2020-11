Indústria dos Organismos de Investimento Colectivo regista aumento de 134,6% durante o segundo trimestre

O Valor Líquido Global (VLG) da indústria dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC) registou um total de 261,8 mil milhões Kz no segundo trimestre, correspondendo a um aumento de 134,6% face ao igual período do ano passado, revela o relatório anual do mercado de valores mobiliários da Comissão do Mercado de Capitais, recentemente divulgado.

Neste período a Indústria dos Organismos de Investimento Colectivo, registou na CMC 22 OIC, dos quais 15 correspondem a fundos de investimento mobiliário correspondendo a 68%, 3 fundos de investimento imobiliário 14% e 4 correspondem a sociedades de investimento imobiliárias de capital fixo 18%.

Relativamente à quota de mercado das sociedades de investimento imobiliários, a CMC refere que a GOTS liderou o mercado, com 57%, seguida da Hipergest S.A, com 30% e os restantes 12% com a Aliança Global Empreendimentos.

Na quota de mercado das SGOIC, na perspectiva do número de OIC sob gestão, verificou-se que a SG Hemera Capital Partners e a Baigest, S.A., são as entidades que lideraram o mercado no final do trimestre com 52% da indústria.

Relativamente à quota de mercado das SGOIC, na perspectiva do activo sob gestão, verificouse que a SG Hemera Capital Partners é a entidade que liderou o mercado no final do trimestre, com um peso de 72,5%, seguido pelo BFA Gestão de Activos com um peso de 18,9%.

Mercado de Instrumentos Derivados

No documento, a CMC, refere que no Mercado de Instrumentos Derivados os forwards representaram o maior peso em termos de números de contratos, situandose acima dos 86% no período em análise, acrescenta que o montante negociado de instrumentos derivados, no período em análise, foi de 13,4 mil milhões Kz, se comparado aos 0,29 mil milhões Kz negociados no período homólogo.

Relativamente a tipologia, os forwards representam o maior peso em termos de montantes negociados com uma média de 86% no trimestre.

Em relação a quota de mercado dos instrumentos derivados negociados por intermediários financeiros, o BFA liderou este segmento durante o segundo trimestre com uma quota representando 95% dos negócios realizados.

Para a CMC, o mercado de valores mobiliários tem registado crescimento, sendo que no período em referência foram registadas naquela instituição quatro entidades, dois OIC, um Perito Avaliador de Imóveis e uma Corretora, perfazendo um total 92 players a actuar no mercado de valoresmobiliários do País.

O mercado secundário de dívida pública, sob gestão da BODIVA, registou um volume total de transacções de 339 mil milhões Kz, representando um aumento de 55,6% face ao período homólogo.

Relativamente à participação na BODIVA por tipologia de comitentes, durante o trimestre, 53% das compras foram feitas pelos bancos, ao passo que os outros 46,9% ficaram distribuídos por outros segmentos. Alguns investidores institucionais, como fundo de pensões e seguradoras continuam ainda a ter uma participação muito reduzida.

O volume da negociação mensal foi, em média, de 113 mil milhões, com um máximo de 150,4 mil milhões, em Junho. Comparativamente ao trimestre homólogo, registouse um aumento de 55%. A variação foi influenciada pelo aumento em 105% e 42% na procura por OT-TX e OT-NR respectivamente.

Ainda neste trimestre, verificou-se que as OT-TX foram o valor mobiliário com maior peso nas negociações, com um montante de 193,02 mil milhões Kz (56,9%), seguido das OT-NR com o valor de 143,9 mil milhões Kz (42,4%), das OT-BT com o valor de 1,92Kz (0,57%) e das BT com o valor 0,14 mil milhões Kz (0,04%).

Durante o segundo trimestre, na perspectiva da compra, o BAI teve a maior quota de intermediação, 32%.Na perspectiva da venda, o BFA teve a maior quota de intermediação, 26%.

No que toca à participação dos investidores na BODIVA, durante o II trimestre, 55% das compras de títulos foram feitas por investidores institucionais e 44,9% foram feitas por investidores não institucionais.

Relativamente à participação na BODIVA por tipologia de comitentes, durante o trimestre em referência 53% das compras foram feitas pelos bancos, ao passo que os outros 46,9% ficaram distribuídos por outros segmentos.