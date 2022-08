Indústria dos Organismos de Investimento Colectivo cresce 23%

O Valor Líquido Global (VLG) da indústria dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC) registou um total de 500,78 mil milhões Kz, no primeiro semestre de 2022, revela o relatório semestral do mercado de valores mobiliários da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), recentemente divulgado.

O valor em análise, segundo cálculos do Mercado, reflecte a um aumento de 94,5 milhões kz face ao primeiro semestre de 2021, na qual foram movimentados 405,5 mil milhões kz, o que corresponde a uma variação positiva 23%.

Assim sendo, os Fundos de Investimento Imobiliários (FII) contribuíram com 323,8 mil milhões Kz, com um peso de 65%, seguido pelo Fundo de Investimento Mobiliário (FIM) com 131 mil milhões kz (26%) ao passo que as Sociedades de Investimento Imobiliário (SII) colaborou com 69,7 mil milhões kz, o que representa 13% (capital fixo).

No entanto, o crescimento dos FII é justificado pela rubrica Terrenos, que durante o ano teve uma trajectória crescente, com uma representatividade de 53,3% do total da carteira de investimento dos FII.

Na carteira de investimento do FIM o destaque recaiu para as obrigações do tesouro que movimentaram cerca de 90 mil milhões kz, com um peso médio de 94%.

Fundos de investimento fechado

Relativamente à indústria por espécie, os Fundos de Investimento Fechados (FIF) são os que mais contribuem para a formação do activo total com um peso acima de 84%. Em termos líquidos, nos primeiros seis meses do ano, os fundos fechados tiveram um registo de 422 mil milhões kz.

O valor representa um aumento de 108 mil milhões Kz face ao primeiro semestre do período homólogo, na qual foram movimentados cerca de 314 mil milhões kz, o que corresponde a uma variação positiva de 35%.

De Janeiro a Junho, os FIF (caracterizados por terem um número fixo de Unidades de Participação, em que podem ser resgatadas no término do seu período de duração/liquidação) foram os que mais contribuíram para a formação do activo da indústria por espécie do OIC, com um peso acima dos 80%.

Já os fundos abertos (caracterizados por terem um número variável de UP que conferem liquidez aos participantes e podem ser resgatados a todo o tempo) contribuíram com apenas 2% na indústria dos OIC.

Segundo dados do relatório da CMC, as Unidades de Participação (UPs) dos fundos registaram uma trajectória díspar, tendo alcançado no final de Junho um peso de 0,040% do volume de negociações.

No período, as UPs transaccionadas no mercado de balcão organizado foram as mais representativas, com um peso sempre acima dos 34%.

Número de OIC registados

Ainda durante o primeiro semestre de 2022 foram registados sete novos fundos de investimento fechados e, por outro lado, foram extintos oito, perfazendo um total de 26 fundos de investimento fechados existentes actualmente.

Durante o período em análise, o número de Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC) manteve-se inalterado, totalizando um total de 10 SGOIC registadas na CMC. E à semelhança de outros períodos, a sociedade BFA Gestão de Activos foi a líder em termos de números de OIC sob gestão, com um total de 14 fundos sob sua gestão.

Por outro lado, o nível de participantes da indústria dos OIC apresentou um comportamento oscilatório, sendo que até final de Junho estavam registados cerca de 12 434 participantes nos Fundos de Investimentos (FI) e 16 participantes nas Sociedades de Investimentos (SI).

Refira-se que até ao final do segundo semestre de 2021, encontravam-se registados na CMC 27 OIC. Dentre estes, 20 correspondiam a fundos de investimento mobiliário (FIM), 3 fundos de investimento imobiliário (FII) e 4 correspondiam a sociedades de investimento imobiliárias (SII) de capital fixo.

No período em análise, de acordo com a CMC, assistiu-se a uma redução da participação das sociedades gestoras de organismos colectivos. Nos primeiros seis meses apenas quatro SGOIC tiveram participação no montante registado, nomeadamente BFA GA, Hemera Capital Partners, Independent Financial Advisors e a Finmanagement.

Em relação à quota de mercado das SGOIC, na perspectiva de activo sob gestão dos OIC, verificou-se que a SG Hemera Capital Partners e a BFA GA, são as entidades que lideraram o mercado no final do primeiro semestre com 72,8 % da indústria.

A Sociedade Gestora de Organismo Investimento Colectivo, Hemera Capital Partners, com quatro OIC registados, liderou na gestão de activos. A BFA Gestão de Activos com quota de 19,58% está posicionada na segunda posição. Na terceira posição está a Independent Financial Advisors (ex.BNI AM). Com uma quota de 15% posicionou-se na terceira posição com activo sob gestão de 74 mil milhões kz.